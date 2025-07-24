Россияне ударили ракетами по Черкассам: власти сообщили о последствиях и потерпевших

Атака РФ. / © Associated Press

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Российские войска ночью против 24 июля ударили ракетами по Черкассам . Есть потерпевшие.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - подчеркнул мэр.

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По его словам, по состоянию на утро спасатели уже ликвидировали пожары.

В свою очередь, глава ОВА Игорь Табурец в эфире "Мы - Украина" добавил , что этой ночью Черкасская область была атакована крылатыми ракетами. Специалисты обнаружили три локации падения обломков ракет.

"Жилищная инфраструктура действительно пострадала. В настоящее время есть поврежденные около двух десятков жилых домов. Есть поврежденные учебные заведения и здравоохранения. В результате пожаров было повреждено много автомобилей", - рассказал чиновник.

Сейчас в Черкассах развернут оперативный штаб на уровне мэрии и областной администрации. К ликвидации последствий привлечены все соответствующие службы.

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Как сообщалось, ночью 24 июля агрессорка Россия атаковала Черкасщину ракетами. В Черкассах были слышны взрывы. Произошло несколько пожаров по городу. Местные власти называют ситуацию контролируемой.

Дата публикации 14:21, 23.07.25 Количество просмотров 147 Сумы сейчас: вода по графику, света нет! Ситуация в городе сейчас!