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- Украина
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Россияне ударили ракетами по Черкассам: власти сообщили о последствиях и потерпевших
В Черкассах в результате ракетной атаки количество травмированных возросло.
Российские войска ночью против 24 июля ударили ракетами по Черкассам . Есть потерпевшие.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - подчеркнул мэр.
По его словам, по состоянию на утро спасатели уже ликвидировали пожары.
В свою очередь, глава ОВА Игорь Табурец в эфире "Мы - Украина" добавил , что этой ночью Черкасская область была атакована крылатыми ракетами. Специалисты обнаружили три локации падения обломков ракет.
"Жилищная инфраструктура действительно пострадала. В настоящее время есть поврежденные около двух десятков жилых домов. Есть поврежденные учебные заведения и здравоохранения. В результате пожаров было повреждено много автомобилей", - рассказал чиновник.
Сейчас в Черкассах развернут оперативный штаб на уровне мэрии и областной администрации. К ликвидации последствий привлечены все соответствующие службы.
Как сообщалось, ночью 24 июля агрессорка Россия атаковала Черкасщину ракетами. В Черкассах были слышны взрывы. Произошло несколько пожаров по городу. Местные власти называют ситуацию контролируемой.