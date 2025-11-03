Россияне ударили ракетами по Днепру: что известно о пострадавших

Ракетный удар

Реклама

Армия РФ ударила ракетами по Днепру. Пострадало предприятие, есть раненый мужчина в возрасте 37 лет.

Об этом написал глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

От госпитализации потерпевший отказался, добавил он, поэтому будет лечиться дома.

Реклама

Также российские войска атаковали Никополь. Работали артиллерией и FPV-дронами.

К врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне — 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Из-за атак 2 ноября в общей сложности пострадали четыре человека. На Днепропетровщине в общей сложности сбили 2 БпЛА.

Напомним, россияне впервые ударили КАБом по Днепру вечером 9 октября. Впоследствии оккупанты пытались повторить обстрел днем 10 октября, однако две бомбы удалось сбить в пригороде.