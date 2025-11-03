- Дата публикации
Россияне ударили ракетами по Днепру: что известно о пострадавших
Из-за российских обстрелов Днепра возник пожар, его потушили.
Армия РФ ударила ракетами по Днепру. Пострадало предприятие, есть раненый мужчина в возрасте 37 лет.
Об этом написал глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
От госпитализации потерпевший отказался, добавил он, поэтому будет лечиться дома.
Также российские войска атаковали Никополь. Работали артиллерией и FPV-дронами.
К врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне — 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Из-за атак 2 ноября в общей сложности пострадали четыре человека. На Днепропетровщине в общей сложности сбили 2 БпЛА.
Напомним, россияне впервые ударили КАБом по Днепру вечером 9 октября. Впоследствии оккупанты пытались повторить обстрел днем 10 октября, однако две бомбы удалось сбить в пригороде.