Россияне ударили ракетами по Днепру: предварительно есть попадание в жилой квартал.
В ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Предварительно зафиксировано попадание в жилой квартал.
Российская армия атаковала Днепр ракетами в ночь на 18 мая. В городе раздались взрывы.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По предварительной информации, есть попадания по жилому кварталу. В настоящее время информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Местные жители призывают оставаться в безопасных местах, поскольку угроза новых ударов продолжается.
Обновлено 03:23
Из-за атаки в Днепре произошло несколько пожаров. В одном из домов заблокированы люди. Экстренные службы уже помогают.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада