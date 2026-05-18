Украина
333
1 мин

Россияне ударили ракетами по Днепру: предварительно есть попадание в жилой квартал.

В ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Предварительно зафиксировано попадание в жилой квартал.

Елена Кузьмич
© ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Днепр ракетами в ночь на 18 мая. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По предварительной информации, есть попадания по жилому кварталу. В настоящее время информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Местные жители призывают оставаться в безопасных местах, поскольку угроза новых ударов продолжается.

Обновлено 03:23

Из-за атаки в Днепре произошло несколько пожаров. В одном из домов заблокированы люди. Экстренные службы уже помогают.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада

