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Россияне ударили ракетами по Гуляйполю: одна женщина погибла, из-под завалов достали мужчину (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне ударили ракетами по Гуляйполю: одна женщина погибла, из-под завалов достали мужчину (фото)

фото/Запорожская ОВА

Российские оккупанты обстреливают мирные города и села Украины, убивая гражданских.

В четверг, 12 января, российские войска ударили ракетами по жилому району Гуляйполя в Запорожской области. В результате обстрелов города погибла 73-летняя женщина, а одного мужчину пришлось доставать из-под завалов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"От вражеских обстрелов продолжает страдать наше героическое Гуляйполе. Сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия. К сожалению, одна женщина, 1949 года, погибла", — проинформировал он.

Также из-под завалов спасатели вытащили мужчину. Ему уже предоставляется необходимая медицинская помощь. Еще один человек получил ранения в результате вчерашних обстрелов города.

Напомним, в ночь на 12 января в Запорожье прогремел взрыв. В результате атаки врага в одном из районов Запорожья были повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Также обнаружен обломок вражеской ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
533
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