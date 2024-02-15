Россияне ударили ракетами по Хмельницкой области: что известно об атаке

Утром 15 февраля во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 05:01 до 07:10, российские военные нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Кроме того, произошло падение обломков сбитой воздушной цели.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", враг нанес удар по Хмельнитчине. Также наши силы ПВО уничтожили воздушную цель врага", — отметил чиновник.

По его словам, произошло повреждение на объектах инфраструктуры, а также на жилых объектах в области. Кроме того, в результате сбития ракеты и падения ее обломков произошло возгорание частного дома. Впрочем, где именно, Тюрин не уточнил.

Известно, что в результате атаки пострадали три местных жителя: мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения в состоянии средней тяжести, а женщина 1939 года рождения в шоковом состоянии.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. Сирены звучали с 05:01 до 07:10. Воздушные силы предупреждали о группе крылатых ракет, направлявшихся на Хмельнитчину.

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