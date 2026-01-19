Россияне ударили ракетами по критической инфраструктуре Харькова: какие последствия

Ракетный удар / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска 19 января нанесли ракетные удары по Харькову, атаковав объект критической инфраструктуры. Враг нанес значительные повреждения.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Сперва Терехов заявил об ударе по Слободскому району города. После этого произошел еще один удар по Харькову, были «прилеты».

Реклама

«Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения», — написал позже городской голова.

Кроме того, в Новобаварском районе упали обломки российского дрона. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 15 января в Харькове российские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Терехов уверял, что энергетики делают все возможное для минимизации последствий ударов и сохранения управляемости ситуации, отметив готовность города к различным сценариям.

А 17 января российские беспилотники типа «Молния» дважды за сутки атаковали Харьков, попав в Слободской район города. Было зафиксировано два попадания: одно — в нежилое здание, другое — в объект критической инфраструктуры. Информации о погибших или пострадавших не поступало.