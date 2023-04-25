Россияне ударили ракетами по музею в Купянске: под завалами обнаружили вторую погибшую

Спасатель обнаружили под завалами музея в Купянске Харьковской области, куда попала ракета С-300, тело погибшей женщины. Она стала второй жертвой вражеской атаки.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"При разборе завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины", — говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщалось, утром 25 апреля российские военные нанесли удар по центру Купянска. "Прилет" произошел в здание Краеведческого музея. Сначала было известно об одной погибшей женщине и десяти раненых. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что армия РФ ударила по центру города ракетами С-300.

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