Россияне ударили ракетами по объектам "Нефтегаза": что известно

Сложная ситуация с газоснабжением возникла в Полтавской области.
В ночь на вторник, 11 февраля, российские войска атаковали ракетами производственные объекты "Нафтогаза" на Полтавщине. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз".
"Враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Повреждения получили производственные мощности Группы "Нафтогаз" в Полтавской области", — информируют в компании
Отмечается, что "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.
Как сообщалось, утром 11 февраля российские оккупанты ударили по Полтавской области. Из-за вражеских обстрелов ряд населенных пунктов в Миргородском районе остался без газа.