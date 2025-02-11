Россияне ударили ракетами по объектам "Нефтегаза": что известно

Сложная ситуация с газоснабжением возникла в Полтавской области.

В ночь на вторник, 11 февраля, российские войска атаковали ракетами производственные объекты "Нафтогаза" на Полтавщине. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз".

"Враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Повреждения получили производственные мощности Группы "Нафтогаз" в Полтавской области", — информируют в компании

Отмечается, что "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.

Как сообщалось, утром 11 февраля российские оккупанты ударили по Полтавской области. Из-за вражеских обстрелов ряд населенных пунктов в Миргородском районе остался без газа.

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