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Россияне ударили ракетами по Одессе: что известно (фото)

Россияне ударили ракетами по Одессе: что известно (фото)

Последствия атаки РФ в Одессу. Фото: Олег Кипер.

Потерпевших нет.

Ночью против 19 октября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть разрушение.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Россияне попали в частный сектор областного центра, где много жилых домов. В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом.

"Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более десяти частных домов", — сообщил чиновник.

Последствия ракетного удара по Одессе 19 октября. Фото: Олег Кипер. / ©
Последствия ракетного удара по Одессе 19 октября. Фото: Олег Кипер.
Последствия ракетного удара по Одессе 19 октября. Фото: Олег Кипер. / ©
Последствия ракетного удара по Одессе 19 октября. Фото: Олег Кипер.
Последствия ракетного удара по Одессе 19 октября. Фото: Олег Кипер. / ©
Последствия ракетного удара по Одессе 19 октября. Фото: Олег Кипер.

Как сообщалось, 19 октября в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона.

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