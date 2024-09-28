Россияне ударили ракетами по Одесской области: что известно (фото)

Погибших и пострадавших нет.
Ночью 28 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Атакован Белгород-Днестровский район.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В результате обстрела произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели два рядом припаркованных легковых автомобиля. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – сообщил руководитель ОВА.
Фото последствий
Как сообщалось, утром 28 сентября россияне дважды ударили по медучреждению в Сумах. В результате атаки много погибших и раненых.