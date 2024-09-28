Россияне ударили ракетами по Одесской области: что известно (фото)

Погибших и пострадавших нет.

Ночью 28 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Атакован Белгород-Днестровский район.

Ночью 28 сентября враг совершил ракетную атаку по Одесщине. Фото: Олег Кипер.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате обстрела произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели два рядом припаркованных легковых автомобиля. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – сообщил руководитель ОВА.

Фото последствий

Погибших нет. Фото: Олег Кипер.

Ночью 28 сентября враг совершил ракетную атаку по Одесщине. Фото: Олег Кипер.

Как сообщалось, утром 28 сентября россияне дважды ударили по медучреждению в Сумах. В результате атаки много погибших и раненых.

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