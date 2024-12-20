Россияне ударили ракетами по Сумам: атакован объект инфраструктуры

Прошло без травмированных.
В ночь на пятницу, 20 декабря, армия Российской Федерации нанес ракетный удар по инфраструктуре города Сумы.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.
"Предварительно люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки россиян уточняются", — говорится в сообщении.
Кроме того, местные власти проинформировали, что на небе над Сумщиной были сбиты шесть враждебных БпЛА типа "Шахед".
Напомним, утром 20 декабря армия РФ ударила по Киеву "Кинжалами" и "Искандерами". Оккупанты выпустили восемь ракет. В трех районах столицы рухнули обломки сбитых целей.