Россияне ударили ракетами по Сумам: атакован объект инфраструктуры

В ночь на пятницу, 20 декабря, армия Российской Федерации нанес ракетный удар по инфраструктуре города Сумы.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

"Предварительно люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки россиян уточняются", — говорится в сообщении.

Кроме того, местные власти проинформировали, что на небе над Сумщиной были сбиты шесть враждебных БпЛА типа "Шахед".

Напомним, утром 20 декабря армия РФ ударила по Киеву "Кинжалами" и "Искандерами". Оккупанты выпустили восемь ракет. В трех районах столицы рухнули обломки сбитых целей.

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