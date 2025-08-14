ТСН в социальных сетях

Украина
564
1 мин

Россияне ударили ракетами по Сумской области: власти сообщили о последствиях

Из-за ракетной атаки повреждены человеческие помещения.

Елена Капник
Ракетный удар.

© Associated Press

К ночи 14 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Сумской области. Атака произошла по одному из сел Середино-Будской громады.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"На Сумщине в результате ракетного удара пострадали семилетняя девочка и 27-летний мужчина", - подчеркнул чиновник.

В результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. Муж получил легкие ранения. Потерпевший лечится амбулаторно.

По словам руководителя ОВА, в результате удара врага повреждены несколько частных домов и транспорт.

Напомним, ночью Воздушные силы проинформировали, что Россия атаковала Сумщину баллистическим вооружением. Враг ударил с территории Курской области РФ.

Также в эту ночь Россия атаковала Украину БПЛА. Взрывы также звучали в Донецкой области. Мониторинговые каналы указывали, что вражеские БПЛА в Донецкой области летели в направлении Доброполья и Дружковки.

