Россияне ударили ракетами по Запорожской области: куда попали

Травмированы пять человек.

Российские оккупационные войска в субботу, 30 сентября, нанесли два ракетных удара по Запорожской области. Россияне ударили по Матвеевской ОТГ.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Сегодня с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесены два ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ударов повреждены пять домов и объект критической инфраструктуры. В результате ракетной атаки ранения получили пять человек. Один человек госпитализирован, а другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Как сообщалось, утром 30 сентября во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели мощные взрывы. В ОВА предупреждали об опасности баллистических ударов РФ.

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