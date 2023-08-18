Россияне ударили ракетами по Запорожью: фото

Оккупанты атаковали город во время тревоги.

В четверг, 18 августа, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", — написал Малашко.

Следует заметить, что во время тревоги в 11:33 Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в Запорожской области.

Ракетный удар по Запорожью. / Фото: Запорожская ОВА

Атака на Запорожье.

Как сообщалось, с начала суток в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Во время тревоги, продолжавшейся с 10:41 до 12:43, в Запорожье раздались взрывы.

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