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Россияне ударили ракетами С-300 по Покровску: последствия "прилетов"

Россияне ударили ракетами С-300 по Покровску: последствия "прилетов"

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

В частности, повреждены жилые дома.

Ночью против 6 марта российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки ранен один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Среди ночи россияне ударили по Покровску. Около часа ночи враг выпустил по городу четыре ракеты С-300", — говорится в сообщении.

В результате ударов повреждены 11 многоэтажек, три частных дома и три админздания.

Последствия атаки на Покровск. Фото: Вадим Филашкин. / ©
Последствия атаки на Покровск. Фото: Вадим Филашкин.

Как сообщалось, на днях оккупанты устроили ракетами по жилому району Покровска. В результате атаки повреждены девять многоквартирных домов, три частных домохозяйства и два учебных заведения. Люди не пострадали.

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