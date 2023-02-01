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Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Харьковской области: попали возле Дома культуры

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Харьковской области: попали возле Дома культуры

Враг продолжает обстреливать мирные населённые пункты Харьковской области.

Во вторник, 31 января, российские оккупанты ударили предварительно двумя ракетами С-300 по селу Шиповатое Купянского района Харьковской области. Кроме этого, сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Всего за прошедшие сутки оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

Зафиксированы удары, предварительно 2 ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших.

В поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела были выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.

"На линии столкновения наши военные надежно удерживают позиции и ведут бои с российскими оккупантами", — сообщил глава области.

Напомним, в течение 30 января в результате вражеского обстрела Харьковской области погиб 62-летний гражданский мужчина, а 83-летнюю женщину госпитализировали с ранением.

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Дата публикации
Просмотры
580
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