Россияне ударили ракетами в 12 областях и Киеве, погибли 11 человек: ГСЧС о последствиях вражеских атак

В понедельник, 10 октября, Российская Федерация нанесла массовые ракетные удары по территории Украины. По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где произошло более 30 пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская областях и в г. Киев.

В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. По состоянию на 11:35 известно, что оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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