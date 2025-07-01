Россияне ударили ракетой по Днепропетровской области: есть жертвы и пострадавшие

Взрыв / © Associated Press

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Во вторник, 1 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, вспыхнул пожар.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, после попадания ракеты возник пожар. На месте работают экстренные службы, информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

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Напомним, в ночь на 1 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине. В то же время военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия, вероятно, будет продолжать наносить массированные комбинированные удары по Украине раз в неделю.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины почти 29 тысяч дронов-камикадзе «Шахед», из которых более 2,7 тысячи — только в июне 2025 года.