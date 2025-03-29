- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1151
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили ракетой по городской застройке Кривого Рога: первые детали о последствиях и раненых
По меньшей мере, пять человек получили ранения.
В субботу, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура. Известно о пяти раненых по состоянию на 12:10.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Снова атака на нашу область. Под ракетным ударом - Кривой Рог. Предварительно, пострадала. Возник пожар, повреждена инфраструктура", - коротко проинформировал чиновник.
По его словам, повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.
Впоследствии руководитель городской военной администрации Александр Вилкул уточнил , что захватчики ракетного удара произошли в плотной городской застройке.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги россияне атаковали баллистику Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы.