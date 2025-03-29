Россияне ударили ракетой по городской застройке Кривого Рога: первые детали о последствиях и раненых

Ракетный удар.

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В субботу, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура. Известно о пяти раненых по состоянию на 12:10.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Снова атака на нашу область. Под ракетным ударом - Кривой Рог. Предварительно, пострадала. Возник пожар, повреждена инфраструктура", - коротко проинформировал чиновник.

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По его словам, повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.

Впоследствии руководитель городской военной администрации Александр Вилкул уточнил , что захватчики ракетного удара произошли в плотной городской застройке.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги россияне атаковали баллистику Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы.

Дата публикации 21:00, 28.03.25 Количество просмотров 38 Пережил 120 операций после ранения! Военный уже подтягивается на турнике несмотря на прогнозы врачей