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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1151
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили ракетой по городской застройке Кривого Рога: первые детали о последствиях и раненых

По меньшей мере, пять человек получили ранения.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар.

В субботу, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура. Известно о пяти раненых по состоянию на 12:10.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Снова атака на нашу область. Под ракетным ударом - Кривой Рог. Предварительно, пострадала. Возник пожар, повреждена инфраструктура", - коротко проинформировал чиновник.

По его словам, повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.

Впоследствии руководитель городской военной администрации Александр Вилкул уточнил , что захватчики ракетного удара произошли в плотной городской застройке.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги россияне атаковали баллистику Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы.

Дата публикации
Количество просмотров
1151
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