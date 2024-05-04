Россияне ударили ракетой по Кировоградской области: что известно о попадании

Один человек получил травмы.

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кировоградской области. В результате вражеской атаки произошло попадание на территории региона.

Об этом сообщили Силы обороны пивдня.

"Враг совершил ракетный удар по тактической авиации в направлении Кировоградщины с применением крылатой ракеты. Вероятно. Х-59. К сожалению, есть попадание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранен один человек. Кроме того, в результате "прилета" повреждены 20 частных жилых домов, четыре хозяйственных здания и газопровод.

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала дронами Днепропетровщину. В Павлоградском районе силы ПВО сбили пять дронов. Впрочем, есть повреждение объекта инфраструктуры.

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