Россияне ударили ракетой по Кировоградской области: что известно о попадании

Один человек получил травмы.
Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кировоградской области. В результате вражеской атаки произошло попадание на территории региона.
Об этом сообщили Силы обороны пивдня.
"Враг совершил ракетный удар по тактической авиации в направлении Кировоградщины с применением крылатой ракеты. Вероятно. Х-59. К сожалению, есть попадание", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранен один человек. Кроме того, в результате "прилета" повреждены 20 частных жилых домов, четыре хозяйственных здания и газопровод.
Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала дронами Днепропетровщину. В Павлоградском районе силы ПВО сбили пять дронов. Впрочем, есть повреждение объекта инфраструктуры.
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