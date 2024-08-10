Россияне ударили ракетой по Краматорску: есть жертвы (фото)

Утром субботы, 10 августа, армия Российской Федерации нанесла удар по Краматорску Донецкой области. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. Один работник погиб, еще несколько получили ранения", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, здания объекта получили серьезные повреждения.

В свою очередь, местные Telegram-каналы сообщают, что после атаки в некоторых районах города исчезли свет и вода.

Напомним, в пятницу, 9 августа, армия РФ ударила по супермаркету в Константиновке. Атака была целенаправленной – по скоплению людей. Сначала было известно о четырех убитых, но их количество растет.

В Константиновке 14 погибших из-за удара России! Поиск людей вынужденно приостановили!

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