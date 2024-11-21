Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: власти сообщили первые детали

В четверг, 21 ноября, российская армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. оккупанты попали в административное здание.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Частно разрушено админздание. Повреждены жилые двухэтажки", — проинформировал чиновник.

В свою очередь, руководитель городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что в результате российских обстрелов известно о более десяти пострадавших.

"Известно о 13 раненых, из них двое детей. Двое взрослых — в тяжелом состоянии. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

На месте "прилета" в административное здание начата аварийно-спасательная операция. По предварительной информации, повреждено около десяти жилых домов.

Напомним, около 10:30 21 ноября в Кривом Роге произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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