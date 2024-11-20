Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили ракетой по Прилукам: какие последствия (фото)

Россияне ударили ракетой по Прилукам: какие последствия (фото)

Армия РФ ударила ракетой по прилукам. / Фото: Национальная полиция Украины

Травмирован мужчина.

Вечером 19 ноября оккупационная российская армия нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Ракета попала в административное здание.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус.

"В результате попадания произошел пожар в админзданиях, повреждены окна, автомобиль. На месте работали спасатели, медики, правоохранители", — проинформировал чиновник.

В результате удара россиян ранения получил 70-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

Как сообщалось, сегодня утром жителей Киева просили находиться в укрытиях. Нам по городу фиксировали русские дроны.

Читайте также:

Вражеские обстрелы: погибшие на Херсонщине, Днепропетровщина и Харьковщина под атакой

Вражеские обстрелы: погибшие на Херсонщине, Днепропетровщина и Харьковщина под атакой

Похожие темы:

Следующая публикация