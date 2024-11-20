Россияне ударили ракетой по Прилукам: какие последствия (фото)

Вечером 19 ноября оккупационная российская армия нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Ракета попала в административное здание.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус.

"В результате попадания произошел пожар в админзданиях, повреждены окна, автомобиль. На месте работали спасатели, медики, правоохранители", — проинформировал чиновник.

В результате удара россиян ранения получил 70-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

Как сообщалось, сегодня утром жителей Киева просили находиться в укрытиях. Нам по городу фиксировали русские дроны.

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