Россияне ударили ракетой С-300 по Харькову: что известно

Информации о потерпевших нет.

Ночью против 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Россияне атаковали город ракетой С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, в результате "прилета" повреждение нежилых гражданских помещений. В настоящее время идет осмотр места профильными службами.

Как сообщалось, ночью в Харьковской области несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. В частности стало известно, что "Шахед" упал в районе частных домов в Харькове.

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