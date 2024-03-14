Россияне ударили ракетой С-300 по Харькову: что известно

Информации о потерпевших нет.
Ночью против 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Россияне атаковали город ракетой С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова", — говорится в сообщении.
По словам руководителя ОВА, в результате "прилета" повреждение нежилых гражданских помещений. В настоящее время идет осмотр места профильными службами.
Как сообщалось, ночью в Харьковской области несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. В частности стало известно, что "Шахед" упал в районе частных домов в Харькове.
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