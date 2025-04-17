Россияне ударили разными типами ракет и дронами: сколько целей сбило ПВО

БпЛА / © ТСН.ua

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Ночью против 17 апреля армия РФ нанесла удары двумя баллистическими ракетами Искандер-М, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400, а также 75 Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Уничтожено 35 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 подтверждены убытки 25 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Сумщина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении военных.

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Также известно, что 30 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно.

Отмечается, что баллистическими ракетами Искандер-М оккупанты ударили из Ростовской области, С-300/400 из ТОТ Луганской области, а беспилотниками - по направлениям Курска, Миллерово и Чауды.

Напомним, эксперт Игорь Романенко сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину. Не секрет, что в Кремле любят важные даты и праздники.

Дата публикации 08:49, 17.04.25 Количество просмотров 11 Жители Днепра рассказали о пережитой атаке