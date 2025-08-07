ТСН в социальных сетях

Россияне ударили "Шахедами" по Днепру: власти сообщили о последствиях

Из-за "прилетов" в городе возникло несколько пожаров.

Ночью против 7 июля войска РФ атаковали Днепр беспилотниками. В результате атаки в областном центре пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В частности, двое травмированных 43-летнего мужчины и 69-летняя женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Из-за "прилетов" в городе возникло несколько пожаров. В частности, горели админздания. Уничтожены 12 автомобилей, а 17 – повреждены. Повреждены восемь жилых домов, один частный дом – уничтожен. В городе произошло разрушение на территории транспортного предприятия.

В целом ночью враг массированно атаковал Днепропетровщину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 33 вражеских БПЛА. Кроме Днепра, были атакованы Павлоград, Кривой Рог, Синельниковский и Никопольский районы. В населенных пунктах повреждены жилые дома, админздания и гражданская инфраструктура.

Напомним, во время ночной воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Город находился под плотной атакой русских дронов. Мониторинговые каналы информировали о движении около 20-25 беспилотников на Днепр.

Новость дополняется
