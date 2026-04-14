Россияне ударили "Шахедами" по большому городу: какие последствия атаки (фото)

Дым в Кривом Роге после атаки 14 апреля / © из соцсетей

Российские оккупанты утром 14 апреля атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе, вызвав пожар на объекте инфраструктуры. В то же время в Никопольском районе в результате артиллерийских ударов пострадал мирный житель.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Утром враг совершил атаку на Кривой Рог с применением дронов «Шахед». В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры и возник пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают все оперативные службы.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Местные телеграм-каналы сообщили, что после взрыва над городом видно облако серого дыма, и распространили соответствующие фото.

В Криворожском районе других обстрелов не зафиксировано.

В то же время в Никопольском районе российские захватчики совершили атаки с помощью дронов и артиллерии по Никополю, а также по Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадам. В результате обстрелов загорелись частный и садовый дома. Пострадал 40-летний мужчина.

Ночью над Днепропетровской областью было сбито восемь вражеских БпЛА.

Напомним, в ночь на 14 апреля Россия массированно атаковала дронами гражданскую и портовую инфраструктуру Измаила Одесской области, в результате чего зафиксировано попадание в морские объекты и жилой сектор. В порту повреждено судно под флагом Панамы, баржу, причал и оборудование, а на территории города разрушено здание СТО, уничтожено девять транспортных средств, среди которых «скорая», и повреждены шесть частных домов.