Россияне ударили "Шахедами" по Хмельницкой области: какие последствия атаки

Утром пятницы, 22 ноября, российская армия атаковала беспилотниками Хмельницкую область. Сработали силы ПВО, но есть разрушения.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По информации главы ОВА, утром противовоздушная оборона уничтожила четыре БПЛ типа "Shahed".

"В результате атаки повреждены крыши дома, хозяйственных помещений и автомобиль. Обращений по травмированным или погибшим не поступало", — подчеркнул Тюрин.

Как сообщалось, около 08:00 во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались взрывы. Сообщалось об опасности беспилотников.

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