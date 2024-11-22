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Россияне ударили "Шахедами" по Хмельницкой области: какие последствия атаки

Россияне ударили "Шахедами" по Хмельницкой области: какие последствия атаки

Беспилотник Shahed. / Фото: Associated Press

В регионе сработало ПВО.

Утром пятницы, 22 ноября, российская армия атаковала беспилотниками Хмельницкую область. Сработали силы ПВО, но есть разрушения.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По информации главы ОВА, утром противовоздушная оборона уничтожила четыре БПЛ типа "Shahed".

"В результате атаки повреждены крыши дома, хозяйственных помещений и автомобиль. Обращений по травмированным или погибшим не поступало", — подчеркнул Тюрин.

Как сообщалось, около 08:00 во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались взрывы. Сообщалось об опасности беспилотников.

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