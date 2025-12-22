Россияне ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: что разрушено (фото)

Разрушенный Центр предоставления административных услуг «Я-ВЕТЕРАН» в Кривом Роге

Российская армия атаковала Кривой Рог дронами «Шахед» в ночь на 22 декабря. Из-за атаки разрушен центр «Я-ВЕТЕРАН» и поврежден центр «Виза».

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Видкул.

Из-за удара «Шахедами» по городу разрушен Центр предоставления административных услуг «Я-ВЕТЕРАН». Также значительные повреждения получил главный Центр предоставления административных услуг «Виза».

Оба центра не будут работать 22 декабря. Административные услуги предоставляются в филиалах по всему Кривому Рогу.

«Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно», — написал Вилкул в Сети.

Обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 22 декабря россияне атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и FPV-дронами. Последствия были зафиксированы в Кривом Роге, Павлограде, Васильковской громаде и в Никопольском районе.