- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили "Шахедами" по Сумам: что известно о последствиях и жертвах
По меньшей мере, один человек погиб.
В пьяницу, 18 апреля, российские военные нанесли удары беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры Сум. По меньшей мере, один человек погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, около 5 утра враг нанес удар "Шахедами" по объекту гражданской инфраструктуры города Сумы", - говорится в сообщении.
Пока известно, что один человек погиб и один ранен. На месте работают аварийно-спасательные службы.
В свою очередь, и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил , что все три БпЛА попали в одно помещение.
Как сообщалось, агрессорка Россия атакует ядовитыми "Шахедами". CS – это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.