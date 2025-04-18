Россияне ударили "Шахедами" по Сумам: что известно о последствиях и жертвах

Беспилотник. / © ТСН.ua

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В пьяницу, 18 апреля, российские военные нанесли удары беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры Сум. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, около 5 утра враг нанес удар "Шахедами" по объекту гражданской инфраструктуры города Сумы", - говорится в сообщении.

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Пока известно, что один человек погиб и один ранен. На месте работают аварийно-спасательные службы.

В свою очередь, и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил , что все три БпЛА попали в одно помещение.

Как сообщалось, агрессорка Россия атакует ядовитыми "Шахедами". CS – это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.

Дата публикации 14:11, 16.04.25 Количество просмотров 76 "Такое творилось! Пусть Господь милует"! Ужас в Херсоне - город накрыло волной ударов