Россияне ударили "Шахедами" по Украине: где взрывалось и какие последствия

В ночь на 13 января 2025 года россияне снова атаковали Украину.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 110 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта (предварительно без жертв и пострадавших).

"31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве дрон попал в 16-этажное здание.

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