Россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах: последние подробности о последствиях (фото)

Среди пострадавших есть один ребенок.

Ночью против 30 января российская армия нанесла удар по одной из многоэтажек города Сумы. В результате попадания в десятиэтажку беспилотника разрушены квартиры. Число пострадавших возросло до девяти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Сумах продолжается ликвидация последствий вражеского удара: известно о 9 травмированных

"30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов города Сумы. В результате атаки, предварительно, разрушены девять квартир и 12 балконов", — говорится в сообщении.

Чрезвычайщикам удалось спасти четырех человек, в том числе один ребенок. Эвакуировано 118 человек. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

ФОТО

Последствия атаки в Сумы 30 января. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Последствия атаки в Сумы 30 января. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Последствия атаки в Сумы 30 января. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Последствия атаки в Сумы 30 января. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Как сообщалось, в Сумах беспилотник попал в многоквартирный дом. В Сумской ОВА заявили, что в результате удара погиб один человек. Впрочем, впоследствии информация была опровергнута горсоветом города.

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