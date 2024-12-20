Россияне ударили "шахедом" по многоэтажке в Запорожье: среди пострадавших – ребенок

На данный момент "шахедная" атака на город продолжается.

В пятницу вечером, 20 декабря, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "шахедов" попал по многоэтажке.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"12-летний мальчик и женщина ранены в результате враждебной атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.

В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар. На место выехала бригада скорой помощи.

После этого глава сообщил, что количество раненых возросло до 4 человек.

Напомним, слухи о возможном наступлении российских захватчиков на Запорожье распространяются еще с марта и являются частью враждебной ИПСО.

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