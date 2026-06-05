Россияне ударили "Шахедом" по заправке на Херсонщине: много раненых, есть тяжелые

Вражеский «Шахед» / © Associated Press

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Российские оккупационные войска совершили очередной акт терроризма против гражданского населения Херсонской области. Враг попал ударным беспилотником типа «Шахед» в автозаправочную станцию.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

Очередной удар по гражданской инфраструктуре произошел днем около 13:10. Под прицелом захватчиков оказалась АЗС, расположенная на территории Чернобыевской общины. По последним данным, в результате взрыва пострадали пять человек.

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Что известно о состоянии пострадавших

По словам руководителя ОВА, двое мужчин получили крайне тяжелые ранения. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизнь. У пострадавших диагностированы взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы; акубаротравмы (контузии); множественные осколочные ранения.

«Один из раненых также получил травматическую ампутацию ноги», — уточнил Александр Прокудин, подчеркнув тяжесть совершенного россиянами преступления.

Еще три человека, оказавшиеся в зоне поражения во время российского теракта, находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди них: 60-летний мужчина, 35-летняя женщина и 56-летняя женщина.

Все они госпитализированы и получают полноценную медицинскую помощь. На месте попадания продолжают работать экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

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Напомним, в Херсоне вражеский беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. Ранения получили 71-летний мужчина и 70-летняя женщина.

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