Россияне ударили трижды по Запорожскому району
В ночь на 15 сентября российская армия нанесла три удара по территории Запорожского района. Пожары, возникшие в результате атаки, удалось потушить.
Ночью Запорожский район снова оказался под вражеским огнем . Зафиксировано три удара российских войск по территории региона.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки произошло возгорание, однако все они уже ликвидированы силами экстренных служб.
Информация о пострадавших не поступала. Уточняются последствия обстрелов и масштабы повреждений.