ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили трижды по Запорожскому району

В ночь на 15 сентября российская армия нанесла три удара по территории Запорожского района. Пожары, возникшие в результате атаки, удалось потушить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Запорожье

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Ночью Запорожский район снова оказался под вражеским огнем . Зафиксировано три удара российских войск по территории региона.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки произошло возгорание, однако все они уже ликвидированы силами экстренных служб.

Информация о пострадавших не поступала. Уточняются последствия обстрелов и масштабы повреждений.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie