Россияне ударили трижды по Запорожскому району

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

Ночью Запорожский район снова оказался под вражеским огнем . Зафиксировано три удара российских войск по территории региона.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки произошло возгорание, однако все они уже ликвидированы силами экстренных служб.

Информация о пострадавших не поступала. Уточняются последствия обстрелов и масштабы повреждений.