Россияне ударили вблизи крупных областных центров: много погибших, разбитые дома (фото)

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Российские войска совершили атаку на Запорожскую, Николаевскую и Днепропетровскую области, применив авиацию, артиллерию и десятки дронов. В результате ударов погибли мирные жители, а под завалами разрушенных домов до сих пор могут находиться люди. Силы ПВО отбили вражеские атаки, однако зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру.

ТСН.ua собрал все, что известно о российских ударах по Украине за минувшие сутки и в ночь на 25 февраля.

Атаки на Запорожскую область

За сутки российские оккупационные войска нанесли всего 643 удара по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов в Запорожском районе погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

В частности, армия РФ осуществила 12 авиаударов по Заречному, Любицкому, Барвиновко, Заливному, Новосолошино, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке.

Также зафиксирована 401 атака беспилотниками различных типов (преимущественно FPV) по Запорожью, Новотроицкому, Таврическому, Терсянке, Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Павловке, Орехову, Гуляйполю, Зализнычному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Загорному, Криничному, Доброполью, Прилукам, Егоровке, Вербовому и Левадному.

Кроме того, по территории Приморского и Лукьяновского враг семь раз бил из реактивных систем залпового огня.

Еще 223 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Зализнычному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Криничному и Доброполью.

Зафиксировано 218 сообщений о разрушениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Последствия российской атаки на Запорожскую область / © Запорожская ОВА

Атаки на Николаевскую область

Враг ночью и утром атаковал Николаевская область ударными БпЛА типа «Шахед». Под ударом оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры Николаева и Вознесенского района. Пострадавших нет.

В Николаевском районе накануне российские войска дважды били FPV-дронами по Очаковской громаде — без жертв.

Атаки на Днепропетровскую область

По состоянию на утро 25 февраля ситуация с безопасностью в Днепропетровской области остается сложной. Особенно тяжело в Синельниковском районе, где враг активно обстреливает прифронтовые громады управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Есть погибшие и раненые.

«Обращаюсь ко всем жителям, кто отказался от обязательной эвакуации. Угроза очень серьезная. Никакое имущество не стоит жизни», — подчеркнул глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Маломихайловской громаде из-за вчерашнего удара КАБами частично разрушен подъезд жилого дома. Поисковые работы продолжаются — под завалами могут оставаться четыре человека.

Также в результате вечернего удара по Покровской громаде погибли двое гражданских — 71-летний мужчина и 89-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения. Повреждены шесть частных домов.

В Васильковской громаде из-за атаки БпЛА ранен 61-летний мужчина. Подверглось разрушениям фермерское хозяйство, горел частный дом, повреждены две хозяйственные постройки и автомобиль.

«Искренние соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. И большая благодарность нашим спасателям ГСЧС, которые работают в таких опасных условиях», — отметил Лукашук.

Утром российские войска обстреляли из артиллерии Никополь. Последствия атаки уточняются.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Сколько целей сбила ПВО — отчет Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ проинформировали, что с вечера 24 февраля и в ночь на 25-е российская армия атаковала Украину 115 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов. Около 60 из вражеских средств — «Шахеды».

По состоянию на утро противовоздушная оборона Украины сбила/подавила 95 российских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время произошли попадания 18 ударных беспилотников на 11 локациях.

Война в Украине — последние новости

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине 13 тыс. ракет, 88 тыс. дронов и более 120,5 тыс. управляемых авиабомб. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Несмотря на массированные атаки баллистикой и С-300, украинская ПВО демонстрирует значительные успехи: в частности, сбито 86 «Кинжалов», более 700 «Калибров», 2500 ракет типа Х-101 и 260 «Искандеров-К».

Заметим, эксперты прогнозируют, что война продлится как минимум до конца 2026 года. Несмотря на совместные учения РФ и Беларуси, повторение масштабного наступления на Киев или Чернигов с северного направления считается маловероятным из-за укрепления границ и природных препятствий; возможны лишь локальные провокации. На Сумщине и Харьковщине ожидается напряженная ситуация без стратегических прорывов врага.

Основным приоритетом оккупантов остается захват агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка в Донецкой области, где они сосредотачивают наибольшие ресурсы. На Запорожском направлении масштабное наступление врага маловероятно из-за стабилизации линии фронта украинскими силами. Донецкая область остается самым критическим участком обороны.