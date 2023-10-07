Россияне ударили, вероятно, С-300 по рядовому Харьковской области: что известно о пострадавших

В субботу, 7 октября, примерно в 10:00 враг осуществил ракетный обстрел пгт Пересечное Харьковского района. В результате попадания ракеты в жилой квартал пострадали двое гражданских мужчин и женщина, повреждены автомобили людей.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Удар по Пересечному Харьковской области 7 октября

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Удар по Пересечному Харьковской области 7 октября

Прокуроры во содействии со следователями милиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями армии РФ.

Напомним, 5 октября, российские оккупанты нанесли удар по поселку Гроза, что на Харьковщине, убив 52 человека. Службы работают, чтобы установить лица, ответственные за обстрел россиян.

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