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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне влупили по почтовой логистике на юге Украины: что разгромил враг

В результате российского удара поврежден фасад здания, остекление и оборудование почты на юге Одесской области.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Поврежденные логистические помещения почтового оператора в Одесской области

Поврежденные логистические помещения почтового оператора в Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российская армия в ночь на 12 октября совершила очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, нанеся удар по объекту почтового оператора. В результате удара повреждено здание и оборудование.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Российские военные атаковали логистические помещения почтового оператора на юге Одесской области. В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудование.

По предварительной информации, люди не пострадали. Сейчас на месте работают соответствующие службы и ведутся работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, накануне россияне нанесли удары по Ивано-Франковску: погибли трое людей, еще трое получили ранения. В городе повреждена гражданская инфраструктура и одно здание. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного дрона в 19:09, а уже через 5 минут прозвучала серия взрывов.

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