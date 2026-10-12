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- Украина
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Россияне влупили по почтовой логистике на юге Украины: что разгромил враг
В результате российского удара поврежден фасад здания, остекление и оборудование почты на юге Одесской области.
Российская армия в ночь на 12 октября совершила очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, нанеся удар по объекту почтового оператора. В результате удара повреждено здание и оборудование.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Российские военные атаковали логистические помещения почтового оператора на юге Одесской области. В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудование.
По предварительной информации, люди не пострадали. Сейчас на месте работают соответствующие службы и ведутся работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, накануне россияне нанесли удары по Ивано-Франковску: погибли трое людей, еще трое получили ранения. В городе повреждена гражданская инфраструктура и одно здание. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного дрона в 19:09, а уже через 5 минут прозвучала серия взрывов.