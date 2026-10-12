Россияне влупили по почтовой логистике на юге Украины: что разгромил враг

Поврежденные логистические помещения почтового оператора в Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российская армия в ночь на 12 октября совершила очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, нанеся удар по объекту почтового оператора. В результате удара повреждено здание и оборудование.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Российские военные атаковали логистические помещения почтового оператора на юге Одесской области. В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудование.

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По предварительной информации, люди не пострадали. Сейчас на месте работают соответствующие службы и ведутся работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, накануне россияне нанесли удары по Ивано-Франковску: погибли трое людей, еще трое получили ранения. В городе повреждена гражданская инфраструктура и одно здание. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного дрона в 19:09, а уже через 5 минут прозвучала серия взрывов.

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