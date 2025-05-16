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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне угрожали Украине на переговорах в Стамбуле: в СНБО сделали заявление

«Угрожать и брать на слабо — это традиционное поведение россиян», — Коваленко отреагировал на угрозы россиян.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Российская делегация в Стамбуле

Российская делегация в Стамбуле

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. В СМИ отмечали, что россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко напомнил, что «когда идут угрозы, желания обычно расходятся с возможностями».

Об этом он написал в Telegram.

«Угрожать и брать на слабо — это традиционное поведение россиян, которое они потом масштабируют через информационное пространство. Так себя вели в ссср, и в имперской россии», — говорится в сообщении.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что часто угрозы не имеют реальной основы.

«Но в основном, когда идут угрозы, то желания расходятся с возможностями. Поэтому успокойтесь и не накручивайтесь», — отметил Коваленко.

Напомним, Зеленский раскрыл, о чем на самом деле говорили Трамп и лидеры Европы.

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