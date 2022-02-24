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Россияне угрожают украинским пограничникам на острове Змеином: аудиозапись

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Россияне угрожают украинским пограничникам на острове Змеином: аудиозапись

Фото: facebook.com/Prykordonnyk.Ukrainy

Враг требует сдаться.

Две нераспознанные цели угрожают украинским пограничникам на острове Змеином в Черном море, пограничники заняли оборону.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", – говорится в сообщении.

Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.

❗️Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином

❗️Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону вместе с ВСУ. К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины. Два unrecognized targets threaten border guards на Zmiiny. Border guards took up the defense. Два unrecognized targets approached Snake Island. Заработатели требуют ответа на то, что Izmail Border Troops surrender. Aggressor был использован в Международный канал коммуникации для безопасности навигации. Border guards took up the defense.

Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Четверг, 24 февраля 2022 г.

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