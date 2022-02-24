Россияне угрожают украинским пограничникам на острове Змеином: аудиозапись

Враг требует сдаться.
Две нераспознанные цели угрожают украинским пограничникам на острове Змеином в Черном море, пограничники заняли оборону.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", – говорится в сообщении.
Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.
❗️Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином
❗️Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону вместе с ВСУ. К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины. Два unrecognized targets threaten border guards на Zmiiny. Border guards took up the defense. Два unrecognized targets approached Snake Island. Заработатели требуют ответа на то, что Izmail Border Troops surrender. Aggressor был использован в Международный канал коммуникации для безопасности навигации. Border guards took up the defense.Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Четверг, 24 февраля 2022 г.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.