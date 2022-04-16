Россияне уничтожают инфраструктуру: в Васильевке повреждены очистные сооружения, в Гуляйполе отсутствует мобсвязь

Оккупанты наносят разрушения, чтобы дискредитировать ВСУ.

Армия страны-агрессора России уничтожает промышленную и гражданскую инфраструктуру на территории Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Оккупанты обстреляли Васильевку – вероятно, из поселка Михайловка и села Орлянское. В результате вражеских обстрелов повреждены очистные сооружения. Поскольку все подступы к объекту заминированы, то невозможно оценить полный объем ущерба.

"Разрушение временно оккупированной Васильевки россияне вели для того, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. Мол, украинцы стреляют по своим. Не верьте подобным провокациям: наши воины никогда не поставят под угрозу жизнь мирного населения", — отметили в ОГА.

Ранее в результате атаки врага в Гуляйпле отсутствовала электроэнергия. Возобновить электроснабжение удастся только тогда, когда Дорожнянка и Роды будут освобождены от оккупантов. Работники РЭС смогут начать ремонтные работы по восстановлению электроэнергии. В настоящее время из этих временно оккупированных территорий враг наносит ракетные и артиллерийские удары, цинично уничтожающие гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, в городах Пологи, Токмак, Гуляйполе, Каменка-Днепровская и пгт. Веселая отсутствует мобильная связь операторов "Водафон" и "Киевстар".

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе начала патрулировать "казачья жена": ее создали коллаборанты. Местные жители рассказывают, что получили новые платежи за коммунальные услуги. У них понижены тарифы на отопление и водоснабжение.

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