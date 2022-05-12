"Россияне уничтожают все на своем пути": без воды и электричества осталась вся Луганщина

"Россияне уничтожают все на своем пути": без воды и электричества осталась вся Луганщина

В Луганской области практически не осталось уцелевших объектов инфраструктуры.

В результате боевых действий без водоснабжения и электричества оказалась вся Луганщина. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне уничтожают все на своем пути. Какие линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", — сообщил глава ОВА.

Сейчас более 21 тысячи абонентов региона остаются с газом. Речь идет о пяти населенных пунктах. Впрочем, не в каждом из них газ есть повсюду.

По словам Гайдая, во временно захваченном Новопскове оккупанты страны-агрессора самовольно вмешались в работу магистрального газопровода "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ в Луганскую и Донецкую области. Захватчики закрыли газовые краны на компрессорной станции.

Кроме того, получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Фактически речь идет о воровстве газа, подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, в Северодонецке с начала войны, 24 февраля, около 30% домов мирных жителей стали не пригодными для проживания. В общей сложности повреждено около 70% домов.

Читайте также: