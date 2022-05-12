"Россияне уничтожают все на своем пути": без воды и электричества осталась вся Луганщина

В Луганской области практически не осталось уцелевших объектов инфраструктуры.
В результате боевых действий без водоснабжения и электричества оказалась вся Луганщина. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне уничтожают все на своем пути. Какие линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", — сообщил глава ОВА.
Сейчас более 21 тысячи абонентов региона остаются с газом. Речь идет о пяти населенных пунктах. Впрочем, не в каждом из них газ есть повсюду.
По словам Гайдая, во временно захваченном Новопскове оккупанты страны-агрессора самовольно вмешались в работу магистрального газопровода "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ в Луганскую и Донецкую области. Захватчики закрыли газовые краны на компрессорной станции.
Кроме того, получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Фактически речь идет о воровстве газа, подчеркнул Гайдай.
Как сообщалось, в Северодонецке с начала войны, 24 февраля, около 30% домов мирных жителей стали не пригодными для проживания. В общей сложности повреждено около 70% домов.
Читайте также:
- В Запорожье оккупанты разграбили дорожно-ремонтные пункты автодора и асфальтобетонные заводы
- Оккупанты пытаются захватить Рубежное и устанавливают понтонные переправы в направлении Кременной.
- В Розовке в Запорожье оккупанты предлагают работу в Мариуполе на завалах: оплачивают пайками