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Россияне уничтожили авиаударом здание исполкома в Краматорске: что известно
Российские войска нанесли авиаудар по зданию горисполкома на площади Мира в Краматорске.
В Краматорске Донецкой области российский авиаудар уничтожил здание городского исполнительного комитета на площади Мира.
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.
По его словам, здание пережило захват города российскими силами 2014 года, штурмы и последующее освобождение Краматорска.
Гончаренко подчеркнул, что с исполкомом связаны история города, его повседневная жизнь и планы на будущее.
«Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить им наше право на будущее», – написал он.
Информация о погибших или раненых в этом сообщении отсутствует.
Напомним, что в среду 8 октября армия РФ ударила по двум маршруткам в Краматорске. в Донецкой области. Погибли 30 человек, но количество жертв может возрасти. Медики продолжают бороться за жизнь 18 раненых.