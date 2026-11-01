Россияне уничтожили авиаударом здание исполкома в Краматорске: что известно

Краматорск / © из соцсетей

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В Краматорске Донецкой области российский авиаудар уничтожил здание городского исполнительного комитета на площади Мира.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.

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По его словам, здание пережило захват города российскими силами 2014 года, штурмы и последующее освобождение Краматорска.

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Гончаренко подчеркнул, что с исполкомом связаны история города, его повседневная жизнь и планы на будущее.

«Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить им наше право на будущее», – написал он.

Информация о погибших или раненых в этом сообщении отсутствует.

Напомним, что в среду 8 октября армия РФ ударила по двум маршруткам в Краматорске. в Донецкой области. Погибли 30 человек, но количество жертв может возрасти. Медики продолжают бороться за жизнь 18 раненых.

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