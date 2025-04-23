Атака на энергетику Украины

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Россияне уничтожили энергообъект, который снабжал светом Херсон после того, как более суток наносили удары по предприятию. В ближайшее время возможны вынужденные отключения света.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Оккупанты уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры Херсона. По объекту, который снабжает город светом, россияне били из артиллерии и атаковали дронами. Атаки беспилотниками продолжаются до сих пор.

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«Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект», — отметил Прокудин.

Он проинформировал, что энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в Херсоне. Так что глава ОВА призвал всех жителей максимально бережно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время возможны вынужденные отключения.

Напомним, 18 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что срок моратория на удары по энергообъектам истек, и каких-либо других указаний по его продлению не было.

После этого советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сказал, что у Киева и Москвы разное понимание относительно даты начала моратория на удары по энергетике.