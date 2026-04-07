Россияне уничтожили памятник архитектуры в Харьковской области (фото)
Вражеский БпЛА поразил культурное наследие в Большом Бурлуке.
В поселке Большой Бурлук Купянского района Харьковщины в результате удара российского беспилотника загорелся памятник архитектуры XIX века.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пламя охватило около 2000 кв. м двухэтажного деревянного здания.
«К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших», — пишут спасатели.
Несмотря на постоянную опасность повторных ударов, на месте работают два подразделения ГСЧС, медики и офицер-спасатель местного общества.
Памятник архитектуры XIX века в поселке Большой Бурлук — что о нем известно
Памятник архитектуры XIX века в Великом Бурлуке представляет собой дом Донцов-Захаржевских (также известный как Усадьба Донцов-Захаржевских-Задонских). Он был построен в первой четверти XIX века в стиле классицизма. Дом принадлежал представителям рода Донцов-Захаржевских-Задонских.
Это деревянное двухэтажное здание стояло на каменном фундаменте и имело минималистичную отделку. Главным акцентом фасада был портик из колонн и балкон.
Дом славился ставнями-жалюзи, предположительно привезенными из Франции или Италии. На территории усадьбы также была домовая церковь и парк, которые не сохранились по сей день.
Дом известен тем, что в 1780–1790-х годах жил Григорий Сковорода, где создавал свои произведения.
А в 1980 году постройку официально признали памятником архитектуры местного значения.
Напомним, РФ также бьет по госучреждениям. В одном из городов атакована налоговая. Об этом стало известно 7 апреля. Так, в городе Новгород-Северский, что на Черниговщине, зафиксировано попадание вражеского БпЛА в центр города.