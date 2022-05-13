Россияне уничтожили ракетой Дергачевский дом культуры: там был гумштаб

Российская армия не перестает обстреливать Харьковскую область.

В ночь на пятницу, 13 мая, запустили ракету по Дергачам. Русские уничтожили Дергачевский дом культуры.

Об этом сообщили в Дергачевском городском совете.

"К сожалению, сегодня ночью оккупанті=ы довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи 13 мая выдачи гуманитарной помощи не будет. Сейчас местные власти решают логистические вопросы.

К слову, 12 мая оккупанты населенный пункт обстреливали из системы "Ураган". Тогда было повреждено здание гуманитарного штаба, помещение ЗАГСа, разрушен пищеблок Дергачевской больницы, часть поликлиники вместе с рентгенологическим кабинетом. Кроме того, погибли два человека. Четыре местных жителя получили ранения, двое из которых – медики.

Как сообщалось, россияне пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, чтобы взять ВСУ в кольцо. Британская разведка информирует о том, что оккупанты государства-террориста бросают все свои силы, чтобы прорваться в эти населенные пункты.

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