Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве: что сгорело после удара

Россияне уничтожили состав Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

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Российский массированный удар по Киеву 2 июля полностью уничтожил арендованный склад Общества Красного Креста Украины, который являлся одним из ключевых логистических центров организации.

Об этом сообщили на официальной странице Красного Креста Украины.

Россия атаковала склад Красного Креста — что известно

«Потеряно 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 млн грн», — отметили в организации.

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В уничтоженном помещении хранились стратегические запасы, которые передавались больницам и использовались для спасения людей в первые часы после обстрелов, пожаров или эвакуации. Большинство этого оборудования поступило в Украину через Европейский механизм гражданской защиты.

В частности, огонь уничтожил генераторы, тепловые насосы, аппараты ультразвуковой диагностики (УЗИ), дефибрилляторы, мониторы пациента и медицинские носилки.

Также сгорел весь резерв вещей первой необходимости для уязвимых слоев и пострадавших от войны: одеяла, постельное белье, гигиенические и спальные наборы, а также специальная пленка (тарпаулины) для оперативного закрытия поврежденных окон.

«Уничтожение склада нанесло не только значительный материальный ущерб. Это удар по гуманитарной инфраструктуре, от работы которой зависит своевременная помощь тысячам пострадавших от войны людей», — подытожили в организации.

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Атака РФ на Красный Крест Украины — фото, видео

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Россияне уничтожили склад Красного Креста в Киеве / © Красный Крест Украины

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, выпустив различные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага во всех районах столицы. Под ударом оккупантов были многоэтажки, частные жилые дома, подстанция СМП, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «справедливый ответ» России за массированный удар по Киеву, во время которого погибли более 20 мирных людей.

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