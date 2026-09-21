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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне уничтожили склады супермаркетов в одной из областей — детали (фото)

На местах вражеских ударов возникли пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте пожара

На месте пожара / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В Одесской области горели продуктовые склады после вражеских ударов.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«В Одесской области после вражеских ударов занялись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — отметил он.

Пожар ликвидирован. Работа спасателей была усложнена угрозами повторных воздушных ударов.

На месте атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

На месте атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки произошел пожар производства на территории промышленной зоны.

А в Бучанском районе загорелось здание станции технического обслуживания. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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