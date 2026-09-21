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Россияне уничтожили склады супермаркетов в одной из областей — детали (фото)
На местах вражеских ударов возникли пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В Одесской области горели продуктовые склады после вражеских ударов.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«В Одесской области после вражеских ударов занялись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — отметил он.
Пожар ликвидирован. Работа спасателей была усложнена угрозами повторных воздушных ударов.
Напомним, в Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки произошел пожар производства на территории промышленной зоны.
А в Бучанском районе загорелось здание станции технического обслуживания. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.