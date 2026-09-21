Россияне уничтожили склады супермаркетов в одной из областей — детали (фото)

На месте пожара / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В Одесской области горели продуктовые склады после вражеских ударов.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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«В Одесской области после вражеских ударов занялись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — отметил он.

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Пожар ликвидирован. Работа спасателей была усложнена угрозами повторных воздушных ударов.

На месте атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки произошел пожар производства на территории промышленной зоны.

А в Бучанском районе загорелось здание станции технического обслуживания. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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