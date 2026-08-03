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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне уничтожили уникальную церковь в Херсонской области: детали

Армия РФ уничтожила уникальную церковь в Херсонской области.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Атака РФ

Атака РФ

В Бериславе Херсонской области русские войска уничтожили Свято-Введенскую церковь – памятник архитектуры национального значения. По предварительным данным, храм загорелся после атаки российского беспилотника.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин.

Церковь, которую разрушили русские

Церковь, которую разрушили русские

Деревянную Свято-Введенскую церковь построили в 1725 году из дуба. В 1782 году казаки переправили храм по Днепру из Переволочанской крепости на Полтавщине в Берислав. В течение почти трех столетий он был одним из самых ценных исторических и архитектурных памятников юга Украины.

2 августа здание полностью сгорело в результате российской атаки. Таким образом, Украина потеряла еще один уникальный памятник культурного наследия.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по Херсону , Харькову и Полтавщине. В результате атак погибла женщина, еще более десяти человек получили ранения, повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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