Россияне уничтожили в Киеве склад известного производителя сладостей

Российский ракетный удар / © ТСН.ua

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В результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 20 августа был уничтожен распределительный склад компании «Файни льоды», который снабжал мороженым не только столицу, но и ещё 12 городов Украины.

Об этом компания сообщила в посте в социальной сети Threads.

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«Этой ночью ракеты уничтожили наш распределительный склад в Киеве. Этот склад обеспечивал не только столицу, но и ещё 12 городов Украины. Тонны мороженого, оборудование, транспорт…» — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что уже ищут альтернативные решения для организации поставок, хранения продукции и логистики. В то же время из-за уничтожения склада покупателей предупредили о возможных перебоях с наличием отдельных видов мороженого и ассортиментом.

«Мы уже работаем над альтернативными способами поставок, хранения и логистики. Однако возможны перебои с наличием и ассортиментом. Просим отнестись к этому с пониманием», — заявили в «Файных льодах».

В то же время в компании подчеркнули, что самое главное — это то, что сотрудники не пострадали.

«Самое главное — люди целы. Значит, мы выстоим и всё восстановим», — отметили представители компании, поблагодарив клиентов за поддержку.

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Напомним, что в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы более чем в 12 точках в трёх районах столицы. В результате российской атаки есть погибшие и десятки раненых.

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